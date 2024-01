Nicht nur die breite Öffentlichkeit wurde vom rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz völlig überrascht. "Auch für die Experten, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, war es eine Riesenüberraschung", sagt der Wiener Computerpionier Oskar Mencer, der mit der von ihm gegründeten Firma Maxeler Technolgies zu den Treibern der Branche gehört. "Wir sind erst am Anfang", so Mencer im Gespräch mit der APA.

Der gebürtige Wiener spezialisierte sich nach dem Studium der Informatik und Elektrotechnik in Wien früh auf die Entwicklung von KI-Systemen und -Anwendungen. Sein Unternehmen, das er 2003 als Ergebnis seiner Forschungstätigkeit an den Bell Laboratories in New Jersey gründete, ist unter anderem auf die Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen zur Beschleunigung von künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert.

