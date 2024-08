Volkswagen steht unter massivem Druck, seine Kosten zu optimieren und plant deshalb, bis 2030 insgesamt 10 Milliarden Euro einzusparen. Diese Entwicklungen haben potenziell weitreichende Konsequenzen für die Zulieferer-Industrie in Österreich, die stark von VW als Abnehmer abhängt. Zum Beispiel ist Magna Steyr, einer der größten österreichischen Automobilzulieferer, maßgeblich in die Produktion für Volkswagen involviert. Im Jahr 2022 hat Magna Steyr mit über 13.000 Beschäftigten in Österreich einen Umsatz von etwa 7 Milliarden Euro erzielt, wobei ein bedeutender Teil des Umsatzes auf Aufträge von VW entfällt.

VW plant, seine Fahrzeugproduktion zu straffen, was sich direkt auf die Auftragslage österreichischer Zulieferer auswirken könnte. Im Jahr 2022 lieferte die österreichische Automobilzulieferindustrie insgesamt Waren im Wert von rund 18 Milliarden Euro, wovon ein erheblicher Teil an Volkswagen ging. Eine Reduktion der Bestellungen von VW könnte daher spürbare Einbußen bei den Umsätzen der betroffenen Unternehmen verursachen.



Zudem könnte VW seine Preisverhandlungen verschärfen, um die Margen der Zulieferer zu drücken. Angesichts dessen könnten Unternehmen in Österreich, die im Jahr 2022 rund 75.000 Mitarbeiter in der Automobilzulieferindustrie beschäftigten, gezwungen sein, ihre Produktionskosten weiter zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Besonders betroffen könnten Zulieferer sein, die sich auf Komponenten für Verbrennungsmotoren spezialisiert haben. Die österreichische Zulieferindustrie hat in den letzten Jahren rund 30 Prozent ihrer Produktion auf solche Komponenten ausgerichtet. Mit dem Fokus von VW auf Elektromobilität und die Umstellung ihrer Fahrzeugpalette droht diesen Zulieferern ein drastischer Rückgang der Auftragsvolumina.