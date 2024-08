China ist der weltweit größte Automobilmarkt und macht rund 32 Prozent des globalen Absatzes aus. Für viele europäische Automobilhersteller ist der chinesische Markt unverzichtbar geworden. Im Jahr 2022 wurden in China insgesamt rund 26 Millionen Fahrzeuge verkauft, davon über 21 Millionen Pkw. Europäische Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz erzielen in China einen erheblichen Teil ihres globalen Absatzes. Volkswagen beispielsweise verkaufte im Jahr 2022 rund 3,2 Millionen Fahrzeuge in China, was fast 40 Prozent des gesamten Absatzes des Konzerns ausmacht.

>>> E-Autos aus China: Drohen Strafzölle für BMW und Volkswagen?

Trotz des weltweiten Trends zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotten bleibt der chinesische Markt auch für Verbrenner-Modelle von großer Bedeutung. Während die Elektromobilität in China stark wächst, macht der Anteil von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nach wie vor den Großteil der Verkäufe aus. Im Jahr 2022 wurden in China etwa 13,4 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor verkauft, was etwa 64 Prozent der gesamten Pkw-Verkäufe entspricht. Insbesondere Premiumhersteller wie BMW und Mercedes-Benz haben in China eine starke Nachfrage nach ihren hochpreisigen Modellen mit Verbrennungsmotoren.