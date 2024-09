In Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien sank die Auslastung auf 54 Prozent, während sie in Ländern mit niedrigeren Löhnen wie Spanien, der Türkei und der Slowakei nur von 83 auf 79 Prozent zurückging. Damit sind besonders die westlichen Standorte der Branche betroffen. Die optimale Auslastung, um wirtschaftlich arbeiten zu können, liegt in der Regel bei mindestens 70 Prozent. Autobauer streben jedoch eine Auslastung von 80 bis 90 Prozent an, um möglichst effizient zu produzieren und gleichzeitig Raum für Wartung und Modellwechsel zu lassen.

>>> VW-Zulieferer: "Es fehlt nicht viel und wir schicken dem OEM Geld hinterher"

Erschwerend kommt hinzu, dass die Politik und die Gewerkschaften Volkswagen aufgefordert haben, teure Elektrofahrzeuge in Deutschland zu produzieren – ein Geschäft, das weniger erfolgreich läuft als erhofft. Justin Cox von GlobalData beschreibt diese Entscheidung als „Giftkelch“, da diese Autos bei den Verbrauchern nicht die erhoffte Resonanz finden. VW-Finanzchef Antlitz ergänzt: „Premiumkosten und Mobilität für alle passen nicht zusammen“, insbesondere in den deutschen Werken, wo der Großteil der Elektrofahrzeuge gebaut wird.



Die hohen Lohnkosten in Deutschland erschweren die Situation zusätzlich. Der Branchenverband VDA rechnete 2022 mit durchschnittlichen Arbeitskosten von 59 Euro pro Stunde – im Vergleich zu 21 Euro in Tschechien und 16 Euro in Ungarn. Gleichzeitig gehen die Verkaufszahlen von Elektroautos in Europa zurück, und viele Modelle bleiben in den Verkaufsräumen stehen. Der Gewerkschafter Stephan Soldanski fordert daher, dass Volkswagen preisgünstigere Modelle auf den Markt bringt, die für den Durchschnittsverbraucher erschwinglich sind. In seinem Werk in Osnabrück, wo derzeit unter anderem Porsche-Modelle gebaut werden, sieht es düster aus: Die Produktion soll 2026 auslaufen, und es fehlt an neuen Konzepten. Soldanski warnt: „Wir brauchen Ideen ... wir wollen keinen langsamen Tod.“