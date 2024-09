Volkswagen galt lange als führender Automobilhersteller in China, doch aufgrund der zunehmenden Konkurrenz aus dem In- und Ausland hat der Konzern in den letzten Jahren Marktanteile verloren. Um diese Entwicklung umzukehren, arbeitet VW mit Partnern wie SAIC und Xpeng an neuen Fahrzeugmodellen. 2023 verkaufte SAIC-VW 1,2 Millionen Fahrzeuge – das sind 43 Prozent weniger als noch 2017. Bereits im Frühjahr hatten Insider berichtet, dass SAIC in Zusammenarbeit mit Volkswagen und General Motors plant, Tausende Stellen abzubauen.

>>> Volkswagens Sparmaßnahmen: Auswirkungen auf Österreichs Zulieferer-Industrie

Laut Bloomberg sei noch ein zweites Werk in China von einer Werksschließung bedroht. Allerdings stellten zwei weitere Insider klar, dass das Werk in Ningbo aktuell nicht betroffen sei.

Das Volkswagen-Werk in Nanjing, China, spielt eine zentrale Rolle in der globalen Expansionsstrategie des deutschen Automobilherstellers. Die Produktionsstätte, die 2008 in Betrieb genommen wurde, ist Teil eines Joint Ventures zwischen Volkswagen und der Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), einem der größten Automobilhersteller Chinas. Das Werk ist ein wesentlicher Baustein von Volkswagens ambitionierter Strategie, sich als Marktführer im chinesischen Automobilsektor zu etablieren – einem der größten und dynamischsten Märkte weltweit.



In Nanjing produziert Volkswagen sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren als auch zunehmend Modelle der ID-Reihe, die rein elektrisch betrieben werden. Das Werk ist damit ein wichtiger Teil der Strategie des Unternehmens, die Elektromobilität in China voranzutreiben. Mit dem Ziel, bis 2030 rund 50 Prozent des Fahrzeugabsatzes auf Elektroautos umzustellen, investiert Volkswagen massiv in die Transformation seiner chinesischen Produktionsstätten, darunter auch das Werk in Nanjing. Mit mehreren Tausend Mitarbeitern und einer jährlichen Produktionskapazität von über 300.000 Fahrzeugen gehört die Fabrik zu den bedeutendsten Standorten von Volkswagen in China.