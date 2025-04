Stellen Sie sich eine Organisation als eine gut geschmierte Maschinerie vor. Jede Komponente muss perfekt aufeinander abgestimmt sein, um reibungslos zu funktionieren. Auch die Schnittstelle Mensch und Maschine muss optimiert werden, um beste Ergebnisse zu erzielen. In einer Welt, die sich ständig verändert, ist es für Unternehmen unerlässlich, sich zukunftsfähig aufzustellen und sämtlichen „Sand im Getriebe“ zu beseitigen. Dies kann durch nachhaltige Organisationsentwicklung verwirklicht werden. Nachhaltig ist eine Organisationsentwicklung dann, wenn sie über alle Ebenen hinweg gestaltet wird – also sowohl auf struktureller, zwischenmenschlicher sowie auf individueller Ebene.

Strukturelle Ebene: Effizienz durch passende Organisationsstrukturen

Die Struktur einer Organisation bildet den stabilen Rahmen jeder gut funktionierenden Maschinerie. Dabei gilt: „Structure follows Strategy“, denn Aufbau und Abläufe sollten stets aus der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Es gibt keine universell perfekte Lösung; jedes Unternehmen benötigt eine Governance, die auf dessen Marktumfeld, Produktportfolio und Führungsphilosophie zugeschnitten ist. Je nach Ausrichtung kann eine Holding viele unterschiedliche Rollen übernehmen: vom traditionell steuernden Stammhaus über die strategische Holding, die Synergien schafft und eine gemeinsame Ausrichtung vorgibt, bis hin zur rein finanzorientierten Holding. Ebenso elementar ist das richtige „Sizing“ der Organisationseinheiten. Fachfunktionen sollten schlank genug sein, um flexibel zu agieren, aber gleichzeitig über ausreichend Expertise verfügen, um Stabilität zu gewährleisten. Ein regelmäßiges Überprüfen der Strukturen – mit Blick auf die eigene Historie ebenso wie auf externe Benchmarks – bewahrt Unternehmen vor ineffizienten Überdimensionierungen. Benchmarks dienen dabei als Ausgangspunkt für Diskussionen, aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage.

Zwischenmenschliche Ebene: Kultur und die Kraft der Zusammenarbeit

In einer Organisation spielt die Kultur eine ähnliche Rolle wie das Schmiermittel in einer Maschine. Die Kultur kann die Strukturen und Prozesse behindern und die gesamte Organisation ins Stocken bringen, oder, wenn sie sowohl zu den Strukturen als auch zu den Mitarbeitenden passt, die Effizienz und Produktivität erheblich steigern. Kultur umfasst dabei viele Facetten, von den grundlegenden Werten und Überzeugungen bis hin zu den „Ways of Working“. Teams, die auf Vertrauen basieren und Ideen frei austauschen, bewältigen Herausforderungen erfolgreicher und können Unternehmen dabei unterstützen, sich flexibel an Veränderungen anzupassen und so innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.