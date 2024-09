Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dem kriselnden VW-Konzern politische Unterstützung zugesichert, dabei jedoch keine direkten staatlichen Hilfen in Aussicht gestellt. "Der Großteil der Aufgaben wird von Volkswagen selbst gelöst werden müssen", betonte Habeck am Freitagmorgen bei seinem Besuch im VW-Werk in Emden. Die Aufgabe der Politik sei es, zu prüfen, "ob wir Marktsignale richtig setzen oder noch verstärken können".

Habeck wies auf bereits beschlossene Maßnahmen hin, die den schleppenden Absatz von Elektroautos ankurbeln sollen. Dazu gehörten Steuervergünstigungen für elektrisch betriebene Dienstwagen sowie verbesserte Abschreibungsbedingungen für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge. Diese Maßnahmen müssten nun umgesetzt werden.



Angesichts von Berichten über mögliche massive Stellenstreichungen bei VW erklärte Habeck, er könne diese Zahlen nicht bestätigen. Gleichzeitig appellierte er an den Konzern, die Produktionsstandorte zu sichern. In die konkrete Unternehmenspolitik, insbesondere in Bezug auf Personalfragen, könne er sich jedoch nicht einmischen: "Ich kann mich nicht einmischen."