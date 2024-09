Auch Österreich wäre von den Auswirkungen der verschärften EU-Klimavorgaben auf die Automobilindustrie erheblich betroffen. Als Teil der Europäischen Union unterliegt die heimische Industrie denselben strengen CO2-Flottengrenzwerten wie der Rest der EU. Diese legen fest, wie viel CO2 Fahrzeuge im Durchschnitt pro Kilometer ausstoßen dürfen. Hersteller, die diese Vorgaben nicht einhalten, drohen ab 2025 hohe Strafzahlungen.

>>> 14.000 Stellen auf der Kippe: Ist das Verbrennerverbot Schuld am Stellenabbau bei ZF?

Die österreichische Autozulieferindustrie, die eng mit großen europäischen Herstellern wie Volkswagen, BMW und Mercedes verbunden ist, steht vor einer großen Herausforderung. Wenn Autohersteller ihre Produktion aufgrund der drohenden Strafen drosseln müssen oder sogar Werke schließen, hätte das direkte Folgen für Zulieferbetriebe in Österreich. „Das könnte zu Stellenstreichungen und wirtschaftlichen Einbußen führen, insbesondere in den Regionen, in denen die Automobilindustrie ein wichtiger Arbeitgeber ist“, warnen Branchenexperten.



Zudem stehen geplante Investitionen in neue Technologien und Produktionsanlagen auf der Kippe. Die Unsicherheit in der Branche könnte dazu führen, dass österreichische Unternehmen, die stark von Aufträgen aus der Automobilindustrie abhängen, auf die Bremse treten. Insbesondere Innovationen im Bereich der Elektromobilität und grünen Technologien könnten dadurch verzögert werden.