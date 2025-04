Während der Investorensuche dringen immer wieder heikle Informationen an die Öffentlichkeit. So berichtete der Kurier, dass Pierer Mobility ein Problem mit einer „österreichischen Großbank“ habe. Konkret habe die Erste Group in Wien Forderungen von rund 65 Millionen Euro geltend gemacht. Die Summe müsse Pierer Mobility aufgrund einer Patronatserklärung für KTM-Gesellschaften zahlen. Pierer Mobility wies die behaupteten Ansprüche zurück und gab an es gäbe „keine Ausstattungsverpflichtung“ zugunsten der Bank. Auch der erhobene Vorwurf, dass Gelder an Gläubigern vorbeigeschleust worden seien, sei falsch.

Auch in Bezug auf neue Investoren kocht die Gerüchteküche. Nach der Absage von BMW Anfang März, sind derzeit vor allem zwei potentielle Investoren im Gespräch: Der kanadische BRP-Konzern, Betreiber des Rotax-Motorenwerks in Gunskirchen und der Pierer-Mobility-Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Zöchling hinter dem der Unternehmer Siegfried Wolf, Eigentümer von Steyr Automotive vermutet wird.

>>> Absage: BMW steigt nicht bei KTM ein