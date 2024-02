Der Stahlkonzern voestalpine mit Sitz in Linz bekommt die schlechte Konjunktur zu spüren. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, halbierte sich der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen 2023/24 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 864 Mio. auf 431 Mio. Euro. Mit 12,4 Milliarden Euro ging der Umsatz um 8,8 Prozent zurück. "Der erwartete Konjunkturrückgang war in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich spürbar", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner.

>>> Voest-Chef Eibensteiner zur Strompreis-Kompensation: "Es scheitert ausschließlich am politischen Willen"

Der konjunkturelle Abschwung macht sich laut Konzernangaben in einigen Bereichen bemerkbar: So hätten sich etwa die zinssensitiven Segmente der Bauwirtschaft, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Konsumgüterindustrie sowie generell die Investitionen in industrielle Produktionsanlagen deutlich abgeschwächt. Hier sei aus heutiger Sicht nicht damit zu rechnen, dass sich diese im weiteren Jahresverlauf wieder zu erholen beginnen. Stabil auf dem aktuellen Niveau auch im letzten Quartal ist aus Sicht der Konzernleitung das Segment Automotive. Das Segment Energie wird die bisher gute Dynamik fortsetzen. Auch für das Segment Bahnsysteme wird mit einer anhaltend guten Marktentwicklung gerechnet. Gleiches gilt für die Luftfahrtindustrie, wo nach dem massiven Einbruch im Zuge der COVID-19-Pandemie eine dynamische Erholung eingesetzt hat.

