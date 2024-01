Der börsenotierte Technologiekonzern Voestalpine wird 1,5 Milliarden Euro in eine klimafreundlichere Produktion von Stahl investieren. Das Geld fließt in je einen Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz, die mit Ökostrom betrieben werden. Auf den oberösterreichischen Standort entfallen 70 Prozent der Investitionssumme. 30 Prozent werden in der Steiermark investiert. Damit werden in einem ersten Schritt ab dem Jahr 2027 zwei der fünf Hochöfen in Österreich mit umweltfreundlicheren Technologien in Betrieb sein. Die Voestalpine, Österreichs größter CO2-Emittent, will damit ab 2027 ihre Kohlendioxid-Emissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren. Das entspricht 2,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. "Das Programm ist das größte Klimaschutzprojekt Österreichs - minus 30 Prozent CO2 bedeuten fünf Prozent der Gesamtemission in Österreich", verdeutlichte Konzernchef Herbert Eibensteiner die Dimension. "Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Transformation umsetzen können."

>>> Voestalpine: Milliarden-Investition in grünen Stahl

Nachdem bis 2027 die ersten beiden Hochöfen durch Elektroöfen ersetzt werden, ist geplant, bis 2030 zwei weitere Hochöfen in Linz und Donawitz ebenfalls durch Elektroöfen zu ersetzen. "Natürlich gelten für uns die globalen Klimaziele, bis 2050 die Klimaneutralität anzustreben", betonte der Konzernchef. Diesem Ziel fühlt sich Voestalpine verpflichtet. Eine Reduktion der Treibhausgase um 30 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 ist das Zwischenziel der EU auf diesem Weg. Als Energieträger für die Stahlerzeugung dienen in Elektroöfen Strom, in Hochöfen Kohle und Koks.