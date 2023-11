"Bei uns fand heute in der Früh ein Warnstreik statt, er ist bereits seit zwei Stunden wieder aufgelöst und der Betrieb läuft ganz normal", berichtete CEO Herbert Eibensteiner gleich zu Beginn der heutigen Pressekonferenz. Die Voestler hatten in der Früh für Staus in der oberösterreichischen Landeshauptstadt gesorgt. Die laufenden KV-Verhandlungen wollte der Konzernchef "nicht im Detail kommentieren", er gehe aber davon aus, dass "intensiv verhandelt" werde und beide Seiten zu einer vernünftigen Lösung kommen. Gefordert wird eine Erhöhung der Lohn- und Gehaltssumme um 11,6 Prozent.

"Wir haben etwa 2 Milliarden Personalkosten in Österreich - da kann man sich ausrechnen, wie viel das kosten würde, 10 Prozent wären 200 Millionen", rechnete Eibensteiner auf Anfrage vor, wollte sich aber ansonsten nur auf die Halbjahresbilanz konzentrieren. "Das aktuelle Ergebnis liegt im langjährigen Durchschnitt und ist im Hinblick auf die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus zufriedenstellend", relativierte Eibensteiner den drastischen Gewinneinbruch.

Zudem seien die Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums "Rekordwerte" gewesen, betonte er ebenso wie Finanzvorstand Robert Ottel. Dieser wird dem Konzern nach 20 Jahren im Vorstand nur noch bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 zur Verfügung stehen. Ab 1. April 2024 wird Gerald Mayer das Finanzressort übernehmen. Mayer war zuletzt 16 Jahre im Vorstand des Aluminiumkonzerns AMAG. Wohin es Ottel zieht, konnte der 56-Jährige noch nicht sagen. Das erste Geschäftshalbjahr verlief für die voestalpine durchwachsen: "Wir haben positive Kundensegmente vorgefunden und auch rückläufige Nachfrage in einigen Sektoren", so Eibensteiner. In verschiedenen Kundensegmenten tätig und international breit aufgestellt zu sein, sei für die voestalpine "strategisch relevant", so der Konzernchef. Und auch die Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Produkte "hat uns sehr gut unterstützt".