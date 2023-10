"Carola Richter hat in ihrer jahrzehntelangen Erfahrung ein breites Wissen über die vielfältigen Herausforderungen in der Industrie erworben - und das nicht nur in Europa", so Wolfgang Eder, Aufsichtsratspräsident der Voestalpine. Schon seit langem suchte man im Aufsichsrat der Voestalpine nach weiblichen Spitzenführungskräften im sich abzeichnenden Generationenwechsel: So war schon vorm Monaten klar, dass mit dem Ruhestand von Franz Rotter (Vorstand Metals Division) sowie mit dem Rückzug von Peter Schwab (Metal Forming Division) ein größerer Shake Up im Vorstand bevorsteht.

Eine weibliche Spitzenführungskraft, so der Plan des Aufsichtsrates, sollte jedenfalls eine Kerndivision der Voestalpine leiten - und nicht "nur" Spitzenfunktionen in Marketing, HR oder IT. Geeinigt dürfte man sich bei der Voestalpine mit Carola Richter schon vor längerem haben. Die konkrete Bekanntgabe der neuen Führung in der Metal Forming Division musste jedoch aus arbeitsrechtlichen Gründen eher später erfolgen. "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Carola Richters Kompetenz und Erfahrung an der Spitze der Metal Forming Division neue Impulse setzen wird. Wir freuen uns auf ihre Führung."