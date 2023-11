Um sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen zu können, hat Gerald Mayer nach rund 16 Jahren im Vorstand der AMAG Austria Metall AG (AMAG) den Wunsch geäußert, seinen Vorstandsvertrag einvernehmlich vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat der AMAG einstimmig entsprochen. Nun wird Mayer zu Beginn des Geschäftsjahres 2024/25 in den Konzernvorstand der Voestalpine einziehen.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in Gerald Mayer einen sehr erfahrenen und kompetenten Finanzvorstand zu gewinnen", sagt Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Voestalpine AG. Er komme in bewegten Zeiten zur Voestalpine. "Die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion bei gleichzeitiger konsequenter Weiterführung unserer technologieorientierten Downstreamstrategie ist mit enormen Herausforderungen verbunden. Ich bin davon überzeugt, dass Gerald Mayer mit seinen profunden Kenntnissen dafür Sorge tragen wird, dass die Voestalpine auch in Zukunft finanziell solide aufgestellt sein wird", sagt Eder.

„Ich freue mich sehr, die Voestalpine AG ab April in meiner neuen Funktion als Finanzvorstand strategisch mitgestalten zu können und so auch die großen Themen wie Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung der Stahlproduktion voranzutreiben", sagt Gerald Mayer. Die Voestalpine habe sich in den vergangenen Jahren finanziell bestens aufgestellt und herausragende Ergebnisse erwirtschaftet. "Ich möchte diesen Weg mit CEO Herbert Eibensteiner und dem Vorstandsteam, auch in wirtschaftlich deutlich schwierigeren Zeiten, erfolgreich fortsetzen", so Mayer.