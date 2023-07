Die Klimakrise und die damit verbundenen häufigeren Extremwetterereignisse werden sich in Zukunft auch auf die Wasserkraft auswirken. Der Verbund rechnet derzeit mit einer konstanten Wasserführung über das Jahr, aber mit stärkeren unterjährigen Schwankungen. Daher sei es strategisch wichtig, die Erzeugungstechnologien zu diversifizieren, also etwa in Photovoltaik und Windkraft zu investieren. Aus heutiger Sicht könne man aber nicht genau abschätzen, "was in den nächsten 50 Jahren passiert", so Strugl.

"Deutlich positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkten die für die Berichtsperiode relevanten stark gestiegenen Terminmarktpreise auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Die Spotmarktpreise waren in den Quartalen 1-2/2023 hingegen rückläufig", hieß es in der Aussendung. Eigenerzeugter Strom aus Wasserkraft wurde mit durchschnittlich 182,1 Euro pro Megawattstunde um knapp 70 Euro teurer verkauft als im Vorjahr. Positiv wirkten sich auch die gestiegene Erzeugung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen, vor allem in Spanien, sowie ein höherer Ergebnisbeitrag der Gas Connect Austria GmbH im Segment Netz aus. Ergebnisbelastend wirkten sich Ergebnisabführungen in Österreich und Rumänien mit insgesamt rund 172 Mio. Euro aus.