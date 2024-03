Sielaff sagte bei der Bilanzpressekonferenz, die Senkung der Personalkosten sei Teil eines Kostensenkungsprogramms, das insgesamt mehr als 1.000 Initiativen umfasse. 100 Millionen Euro müsse der Konzern einsparen, die Hälfte davon werde heuer wirksam, die andere Hälfte bis Ende 2025. Lenzing erschließe neue Absatzmärkte, optimiere Prozesse und versuche zu sparen, etwa bei den Lagerkosten in China, indem man künstliche Intelligenz einsetze oder den Dampfverbrauch im thailändischen Werk reduziere, nannte Sielaff Beispiele.

>>> So fördert die EU Textil-Recycling von Lenzing

Die stark schwankende Nachfrage nach Textilfasern für Mode, Heimtextilien und Outdoor-Bekleidung hat Lenzing in den vergangenen Jahren deutlich zu spüren bekommen und musste den Personalstand anpassen. Um die Geschäftsschwankungen etwas zu reduzieren, soll der Faserbereich für Kosmetik- und Hygieneprodukte (Nonwovens) weiter ausgebaut werden, kündigte der Firmenchef an. An der Wiener Börse musste die Lenzing-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kräftig Federn lassen, der Kurs sank um knapp 50 Prozent auf rund 30 Euro. Auch am Freitag reagierte die Aktie auf die Zahlen mit einem Kursverlust von knapp 9 Prozent bis Mittag.

>>> Wie Lenzing seine Klimaziele erreichen will

Entwarnung für 2024 will der Lenzing Vorstand aber vorerst nicht geben. Die Ergebnisvisibilität bleibe "insgesamt stark eingeschränkt", man gehe aber "von einem höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus". Mittelfristig rechnet Lenzing mit einer steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie für den Hygiene- und Medizinbereich. Lenzing bietet Spezialfasern unter anderem unter den Markennamen Tencel, Ecovero und Veocel an. "Die Erholung wird kommen. Wir wissen auch, dass das Niveau nach der Krise oberhalb des Niveaus vor der Krise liegen wird", sagte der Lenzing-Chef. Der Vorstand will heuer weiter den Fokus auf Free-Cashflow-Generierung, die Stärkung des Umsatz- und Margenwachstums sowie das Kostenmanagement legen. "Der Textilmarkt ist derzeit noch schwer prognostizierbar, aber wir sind bereit für den Turnaround", so Sielaff.