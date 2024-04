Was braucht es, um Menschen langfristig zu begeistern und zu motivieren? Simon Sinek hat es in seinem Leadership-Konzept „The Golden Circle“ auf den Punkt gebracht: Eine klare Antwort auf die zentrale Frage „Warum“. Sie ist Vision, Inspiration und Motivation – kurzum der Grund, für alles, was wir tun.



Der Purpose – was ist der tiefere Sinn?



Menschen wollen Teil von etwas Sinnvollem sein und sich für etwas einsetzen, an das sie glauben. Als Purpose gewinnen Nachhaltigkeit und ESG-Themen immer mehr an Bedeutung – und das nicht nur bei der Generation Z.



Nachhaltigkeit geht aber weit über Umweltschutz, Ethik und Diversität hinaus. Im Kern geht es um die Schaffung nachhaltiger, d.h. langfristiger Beziehungen zu Kunden, Investoren, Lieferanten, der Gesellschaft – und ganz besonders zu den Mitarbeiter*innen. Denn sie sind der Schlüssel zum Erfolg.



Führen ja – aber nachhaltig?



Um die passenden Talente zu gewinnen und zu halten, muss das gemeinsame „Warum“ glaubwürdig im Employer Branding, im Onboarding und in der Unternehmenskultur verankert sein. Es braucht aber mehr als eine gemeinsame Vision, um Mitarbeiter*innen langfristig ans Unternehmen zu binden und zu gemeinsamen Höchstleistungen zu motivieren. Ob das gelingt, steht und fällt mit dem Führungsstil und der täglichen Zusammenarbeit: Wie ist es um Empowerment und Vertrauen bestellt? Wie wird mit Fehlern umgegangen? Werden flexible Arbeitsmodelle tatsächlich gelebt? Wie werden Gesundheit und Teamzusammenhalt gefördert? Ist der Umgang wertschätzend? Welche Weiterbildungs- und Karriere-Chancen gibt es – und für wen?



Sind alle Potenziale aktiviert?



Erfolgreiche Führungskräfte unterstützen andere dabei, ihre Potenziale auszuschöpfen und sich stetig weiterzuentwickeln. Dadurch schaffen sie Vertrauen und legen die Basis für langfristige Beziehungen. Diese Leader wissen aber auch, dass sie bei sich selbst beginnen müssen.



Was es dafür braucht? Selbstreflexionsvermögen, Kooperationsvermögen und Konfliktfähigkeit – die beste Voraussetzung dafür, eine sinnstiftende Unternehmenskultur im Team zu leben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.







