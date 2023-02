Viele Zulieferer der Automobilbranche leiden seit längerem unter dem Teilemangel und anderen Lieferkettenschwierigkeiten. Vitesco, spezialisiert auf Antriebstechnologie, will das Problem nun für sich so lösen: Regionalisierung.

Laut CEO Andreas Wolf spricht der Automobilzulieferer mit Kunden darüber, wie die Liefernetze stärker gemacht werden können – auch zu höheren Kosten.



"Ganz konkret sprechen wir mit Kunden darüber, die Vorprodukte aus China beziehen, und fragen: Was würde es denn kosten, wenn man diese Vorproduktion in Europa oder in den USA direkt hätte?", sagt Wolf.

Vitesco hat seinen Hauptsitz in Regensburg und laut dem Unternehmen hat Deutschland bei der Beschaffung von Komponenten gegenüber anderen Ländern und Regionen einen Kostennachteil. "Ich denke aber, dass man Kosten, die man bisher nie so richtig berücksichtigt hat, dazu addieren muss - zum Beispiel unterbrochene Lieferketten und Störungen der eigenen Produktion", so Wolf. "Die Sicherheit der Lieferkette ist ein ganz wichtiger Hebel für uns."

Mangel an Bauteilen ist derzeit ein großer Sorgenfaktor für die frühere Continental-Tochter. Das Auftragsbuch ist voll, die Aufträge können teilweise nicht bearbeitet werden. "Für die Zukunft gehe ich davon aus, dass Lieferketten stärker regionalisiert werden", sagt Wolf.