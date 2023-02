Im vergangenen Jahr stand vor allem das so genannte Merit-Order-Prinzip in der Kritik. Dieses bezeichnet die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, die an der Strombörse anbieten. Kraftwerke, die günstig Strom produzieren können, werden zuerst eingesetzt, um die Nachfrage zu decken. Das sind zum Beispiel Windkraftanlagen. Am Ende bestimmt das zuletzt zugeschaltete und damit teuerste Kraftwerk den Preis. Die stark gestiegenen Gaspreise haben dazu geführt, dass Gaskraftwerke und damit auch die Strompreise stark gestiegen sind.

In der EU werden nun sogenannte Contracts for Difference diskutiert. Bei diesen Differenzverträgen gleicht der Staat die Differenz zwischen einem am Markt erzielbaren Preis und einem vertraglich vereinbarten Preis aus, um langfristig Preisstabilität zu schaffen. Wird mehr als der vertraglich vereinbarte Preis erwirtschaftet, fließt der Überschuss an den Staat.

Nach dem Papier Deutschlands und der anderen Länder sollen Differenzverträge freiwillig sein, nicht rückwirkend auferlegt werden und sich auf Neuinvestitionen in erneuerbare Energien konzentrieren. Die Rolle von wettbewerblichen Auktionen oder Ausschreibungen wird betont. Kritiker hatte vor der Einführung von Differenzverträgen gewarnt und von einem planwirtschaftlichen Modell gesprochen. Es bestehe die Gefahr, dass die Umsetzung der Energiewende insgesamt teurer werde. Preissignale regten dringend notwendige Investitionen aus dem Markt heraus an. Differenzverträge könnten dies nicht leisten.

Energieverbände betonten, das bestehende Strommarktdesign stamme aus einer alten Welt fossiler und atomarer Großkraftwerke. Mit zunehmendem Anteil eines vornehmlich dezentralen Erneuerbaren-Anlagenparks würden die Schwächen des Systems deutlich.