Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat beim Kartellgericht einen Antrag auf Verhängung einer angemessenen Geldbuße gegen die Fronius International GmbH mit Sitz in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) eingebracht. Grund dafür sei der Vorwurf, dass in Vertriebsverträgen mit anderen Unternehmen kartellrechtswidrige Regelungen enthalten seien. Das teilte die BWB am Dienstag in einer Aussendung mit. Man kooperiere mit der BWB, teilte Fronius mit.

Dabei gehe es um Gebietsaufteilungsregeln mit absolutem Gebietsschutz, Preisabsprachen und Wettbewerbsverbote beim Handel mit schweißtechnischen Produkten im B2B-Bereich in Österreich. Die BWB hatte im August 2020 Ermittlungen aufgenommen, nachdem sie über ihr anonymes Hinweisgebersystem ("Whistleblowing") Informationen über die Vertriebsvereinbarungen von Fronius mit seinen Partnern erhalten hatte. Fronius habe im Juli 2021 einen Kronzeugenantrag gestellt und seither kontinuierlich und umfassend kooperiert, so die BWB.