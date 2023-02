"Als Arbeitsministerium haben wir uns dafür eingesetzt, dass alle Vorgaben der Europäischen Kommission im Gesetzesentwurf enthalten sind", so ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher. "Dem Entwurf liegt aber auch der Anspruch zugrunde, finanzielle und personelle Mehrbelastungen, die durch die Errichtung von für die Hinweisgebung notwendigen Meldestellen entstehen, für alle betroffenen Institutionen und Unternehmen möglichst gering zu halten.""Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Transparenz", so Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler.

"Verstöße können so schneller als bisher erkannt und abgestellt werden." Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber seien künftig stärker geschützt - ihnen dürfe kein Nachteil entstehen. Durchs Aufzeigen von Missständen müssten künftig nicht mehr Job, Karriere und finanzielle Sicherheit aufs Spiel gesetzt werden. "Besonders positiv ist auch, dass die Meldungen an die zuständige Stelle anonym erfolgen können", so Vizekanzler Werner Kogler.



Mehr zum aktuellen Gesetzesentwurf und wie die Umsetzung in Österreich aussehen soll, hat INDUSTRIEMAGAZIN NEWS mit Dr. Dr. Alexander Petsche, Rechtsanwalt und Managing Partner bei Baker McKenzie Rechtsanwälte, besprochen: