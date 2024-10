Varta möchte mit Porsche einen „langfristigen starken Partner für die Weiterentwicklung und Vermarktung dieser Zellen gewinnen“, wie das Unternehmen erklärte. Porsche ist aktuell der einzige bedeutende Abnehmer der V4Drive-Produkte. Lutz Meschke, Finanzvorstand bei Porsche, hatte bereits im August betont, dass der Einstieg von Porsche „einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Schlüsseltechnologien am Standort Deutschland leisten“ solle.

>>> Varta rettet sich vor der Insolvenz - Sanierungsplan mit Porsche und Tojner steht

Um die finanzielle Situation von Varta zu stabilisieren, beteiligt sich Porsche zudem mit einer Kapitalzufuhr von 30 Millionen Euro an der Muttergesellschaft Varta AG. Die Verträge dazu wurden bereits am Montag unterzeichnet.



Varta, das durch einen aggressiven Expansionskurs in Schwierigkeiten geraten ist, wird über ein StaRUG-Verfahren saniert, um seine Schulden abzubauen. Die bisherigen Aktionäre verlieren dabei ihren Einsatz, während nur Tojner und Porsche die neuen Aktien zeichnen. Trotz dieser Umstände stieg die Varta-Aktie nach der Bekanntgabe des Porsche-Einstiegs bei V4Drive am Mittwochvormittag um 17 Prozent.