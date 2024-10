Die Krise trifft auch die Zulieferindustrie hart, die etwa 270.000 Beschäftigte zählt. Schon jetzt planen 60 Prozent der Unternehmen, so eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Horvath, Stellen abzubauen. ZF, ein führender Zulieferer, will bis 2028 bis zu 14.000 Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Continental erwägt sogar, sein Zuliefergeschäft abzuspalten und an die Börse zu bringen.

>>> Volkswagen vor Werksschließungen: Wie Überkapazitäten die Auto-Industrie bedrohen

Die Probleme der Automobilbranche verdeutlichen die strukturellen Schwächen des Standorts Deutschland. Laut ING-Volkswirt Carsten Breszki liegt die Industrieproduktion auch viereinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie noch immer zehn Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Das alte Geschäftsmodell, das auf billiger Energie und großen Exportmärkten beruhte, funktioniert nicht mehr. Angesichts von Handelskonflikten und einer schwächelnden Wirtschaftsdynamik in den USA und China bleibt eine schnelle exportgetriebene Erholung unwahrscheinlich. Der Export war stets der Wachstumsmotor der deutschen Automobilindustrie. Von den 4,1 Millionen in Deutschland produzierten Fahrzeugen wurden 2023 laut VDA etwa 3,1 Millionen ins Ausland exportiert. Doch auch hier gibt es Veränderungen: „Die Gewichte im Weltmarkt verschieben sich“, so die VDA-Sprecherin. Besonders die Märkte in Europa und Nordamerika schrumpfen, während China und Indien stark wachsen – zunehmend beliefert von lokalen Herstellern.