Der Sportwagenhersteller Porsche AG beabsichtigt, das Elektroautobatterie-Geschäft des angeschlagenen Batteriekonzerns Varta zu übernehmen. Aktuell befinden sich die beiden deutschen Unternehmen in Verhandlungen über ein mögliches Mehrheitsinvestment in die Varta-Tochter V4Drive, wie Varta in der Nacht mitteilte. Zu diesem Zweck haben die Firmen bereits eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet.

>>> Krise bei Batteriehersteller Varta verschärft sich: Aktie stürzt ab

Zunächst soll die Varta-Tochter ausgegliedert werden, bevor Porsche als Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns durch eine Kapitalerhöhung einsteigt. Varta nannte keine finanziellen Details. Das Zustandekommen des Deals hängt laut Varta von verschiedenen Faktoren ab, darunter eine eingehende Prüfung der Bücher durch Porsche. Die Mehrheit an Varta hält der österreichische Investor Michael Tojner.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!