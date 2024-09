Eine Pleite der Varta ist mit dem Sanierungskonzept vorerst vom Tisch, wie ein Unternehmenssprecher auf APA-Anfrage sagte. Das sogenannte vorinsolvenzliche Verfahren bleibe allerdings aufrecht. Varta befindet sich trotz des Sanierungskonzepts nach wie vor in einer prekären Lage, und eine Insolvenz kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Sanierungsplan, der einen erheblichen Schuldenschnitt und frisches Kapital vorsieht, wurde von den meisten Gläubigern akzeptiert, was dem Unternehmen kurzfristig Luft verschafft.

>>> Porsche plant Übernahme des Varta Elektroautobatterie-Geschäfts

Allerdings ist das Unternehmen weiterhin stark belastet durch externe Faktoren wie sinkende Nachfrage und Billigkonkurrenz aus Asien. Zudem bedroht der Verlust der Börsennotierung das Vertrauen der Investoren. Obwohl die Chancen für eine erfolgreiche Sanierung gestiegen sind, hängt der weitere Verlauf stark von der Umsetzung des Plans und der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Sollte es zu weiteren Rückschlägen kommen, bleibt das Risiko einer Insolvenz bestehen​.



Operativ drohen dem Unternehmen mit dem Kompromiss keine großen Einschnitte. "Wir wollen wachsen, sowohl mit Batteriespeichern für Photovoltaik-Anlagen als auch mit den Knopfzellen für die Apple-Kopfhörer. Dort suchen wir derzeit sogar Personal", so Varta-Chef Michael Ostermann. An den deutschen Standorten will Varta festhalten. In der Verwaltung müsse es dennoch einen "moderaten" Stellenabbau geben.