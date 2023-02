In einer Studie hat das Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft der TU Graz gemeinsam mit dem Bahnbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer die Möglichkeiten untersucht, wie sich deren Emissionen reduzieren lassen bzw. nach passenden fossilfreien alternativen Antriebstechnologien gesucht. Zusätzlich analysierte das Institut im Zuge eines Projektes mit dem Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) die gesamte Flotte von rund 3.000 Nebenfahrzeugen in Deutschland, um ein optimales Umstiegsszenario zu alternativ betriebenen Maschinen zu erarbeiten. Die Studienergebnisse bestätigen die Anwendbarkeit von alternative Antriebssystemen für Gleisbaumaschinen.

>>> Andreas Matthä: "Ein Blick über den Tellerrand kann nicht schaden!"

Auf Grundlage eines an der TU Graz entwickelten Berechnungsprogrammes (CalCAS, Calculation of Comparison for Alternative Solutions) ergaben sich unterschiedliche Lösungen: Gut 35 Prozent der gewaltigen Maschinen könnten demnach ihren Energiebezug elektrisch - über die Oberleitung - abdecken. "Jedenfalls die energieeffizienteste Lösung", so Matthias Landgraf vom Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft der TU Graz.