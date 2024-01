Über die Pläne hatte Österreichs größter Industriekonzern im Sommer des vergangenen Jahres berichtet. Als gleichberechtigte Partner verhandelt die OMV mit Adnoc über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemie-Töchter Borealis und Borouge. Ziel sei die Schaffung eines globalen Polyolefin-Unternehmens mit signifikanter Präsenz in Schlüsselmärkten.

>>> OMV und Adnoc: Milliarden-Fusion steht kurz bevor

Insidern zufolge gehören zu den offenen Punkten unter anderem Jobgarantien für die Mitarbeiter in Österreich. Weiters soll das neue Unternehmen an der Wiener Börse notieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll ein Österreicher sein. Es sei auch möglich, dass es ein Zweitlisting in Wien gebe, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die OMV befindet sich zum Teil in Staatsbesitz. Zweitgrößter Aktionär ist der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi. Vor mehr als einem Jahr war angekündigt worden, dass Mubadalas 24,9-Prozent-Anteil an der OMV von Adnoc übernommen werden soll.

Der Chef der OMV, Alfred Stern, hatte im Oktober einen Börsengang in Aussicht gestellt. Im Dezember erfuhr Reuters, dass beide Unternehmen frisches Kapital in das neue Unternehmen einbringen werden, sodass sie gleichberechtigt beteiligt sind. Borealis ist zu 75 Prozent im Besitz von OMV und zu 25 Prozent im Besitz von Adnoc. Borouge ist zu 54 Prozent im Besitz von Adnoc und zu 36 Prozent im Besitz von Borealis. Borouge ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi.