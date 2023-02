Die Laakirchen Papier AG, ein Tochterunternehmen der Heinzel-Gruppe stellt die Produktion von grafischen Papieren auf Wellpappenrohpapiere um. Der geplante Start-up einer Produktionslinie am Standort Laakirchen ist im zweiten Quartal 2024. Die Produktionsmenge wird mit dem Umbau von 350.000 Tonnen SC-Papier auf 500.000 Tonnen Wellpappenrohpapier pro Jahr erhöht. Dem Auftrag ging ein Vorprojekt zusammen mit dem Anlagenbauer Voith voraus. „Mit dieser Investition sichern wir unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit“, so Dr. Thomas Welt, CEO von Laakirchen Papier AG. „Mit den hocheffizienten und nachhaltigen Voith-Lösungen können wir auch niedrige Flächengewichte von 70 Gramm mit hohen Geschwindigkeiten produzieren. Ein weiterer Meilenstein für unsere langjährige und sehr vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Laakirchen und Voith.“



Voith liefert nach Angaben von Welt ein hocheffizientes und maßgeschneidertes Gesamtpaket an Laakirchen Papier AG. Um auch bei niedrigen Flächengewichten mit hohen Geschwindigkeiten produzieren zu können, wurde ein kundenspezifisches Stabilisierungs- und Trocknungskonzept entwickelt. Zusätzlich hat der Kunde ein sehr umfangreiches Engineering-Paket bestellt und vertraut damit auf das tiefgreifende Know-how der Voith-Experten. „Wir freuen uns sehr, dass Laakirchen sich wieder für uns entschieden hat“, sagt Dr. Thomas Elenz, Sales Manager bei Voith Paper. „Das Layout des Umbaus, insbesondere der Trockenpartie, ermöglicht eine hocheffiziente Produktion von Wellpappenrohpapier.“



Für eine zukünftig wirtschaftliche und nachhaltige Produktion von Wellenstoff und Testliner baut Voith die Papiermaschine und zwei VariTop Winder um. Gleichzeitig werden zahlreiche Komponenten versetzt und die Bahnführung an die neuen Anforderungen angepasst. Ein besonderer Fokus wird auf die Optimierung der Tandem NipcoFlex Presse gelegt. Um sicherzustellen, dass die Bahn stabil und ohne Abrisse läuft, passen die Expertinnen und Experten auch den Übergang von der Presse zur Trockenpartie an. Das Technologieunternehmen liefert daneben einen neuen SpeedSizer zum Leimen und eine neue energieeffiziente Nachtrockenpartie. Die notwendigen Änderungen der Steuerung und Regelung inklusive Programmierung erfolgt durch die Installation der effizienten Automatisierungssysteme von Voith.

