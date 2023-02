Die Österreichische Papierindustrie hat sich zu einer wahren Leuchtturmbranche der Bioökonomie entwickelt und erzeugt inzwischen mehr Energie als sie selbst verbraucht. Insbesondere Reststoffe wie Klärschlämme oder Rinde sind wertvolle biogene Energieträger und machen bereits 60 Prozent der verwendeten Brennstoffe aus. Der Energie-Überschuss einiger Werke wird in die lokalen Netze gespeist und versorgt insgesamt rund 100.000 Haushalte in Österreich. Das entspricht in etwa der Bevölkerung der Stadt Linz.

Die 23 Austropapier-Mitglieder bekennen sich voll und ganz zu den Klimazielen der EU. Sie tragen aktiv zur CO2-Reduktion bei und haben ihre Emissionen in den letzten Jahrzehnten um 40 Prozent gesenkt. Darüber hinaus investiert die Branche jedes Jahr über 100 Millionen Euro in Umweltschutzmaßnahmen. Die Investitionen der heimischen Papier- und Zellstoffindustrie in modernste Anlagen mit KWK-Kraftwerken und Kläranlagen haben die heimische Branche zu einer Vorreiterin in Sachen Bioökonomie gemacht und tragen erheblich dazu bei, die heimische Luft- und Wasserqualität hoch zu halten.