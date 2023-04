Die Heinzel Group hat sich im Jahr 2022 als widerstandsfähig erwiesen und flexibel auf Marktveränderungen reagiert, darunter die Ukraine-Krise, die europäische Energiekrise und starke allgemeine Kostensteigerungen. Die Preise für Zellstoff und Papier erreichten einen historischen Höchststand. Dies trug dazu bei, dass der Nettoumsatz der Heinzel Group im Jahr 2022 um 36,6 % auf 2.777,4 Mio. Euro anstieg. Insgesamt erwirtschaftete die Gruppe ein EBITDA von 287,5 Mio. Euro, ein Plus von 46,8 %, bei gleichzeitiger Reduktion der CO2-Emissionen um 14,9 % auf 535.333 Tonnen.

>>> Papierindustrieller Heinzel: "Sicherung von Rohstoffen ist Gebot der Stunde."

