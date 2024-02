In Kärnten war der Dieselanteil am Gesamtmarkt am höchsten. In Vorarlberg wurden die meisten Benzin- und Elektro-Pkw zugelassen. Der höchste Anteil an Hybrid-Pkw wurde in Wien verzeichnet. Die meisten Personenkraftwagen wurden in Niederösterreich zugelassen, gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark.

>>> Das sind Österreichs größte Automobilzulieferer

VW blieb vor der Konzernschwester Audi und BMW sowie der VW-Tochter Skoda mit einem Anteil von 19,9 Prozent die häufigste Automarke in Österreich. Bei den Elektroautos lag zum Stichtag 31. Dezember Tesla mit einem Marktanteil von 17,4 Prozent an der Spitze, gefolgt von Volkswagen mit 14,2 Prozent.

>>> Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer: "Die Zeit der Chinesen ist gekommen"

Bei den Nutzfahrzeugen wurden im Vorjahr 507.996 Lastkraftwagen der Klasse N1 (bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, die klassischen Kleintransporter der Paketzusteller) neu zugelassen (plus 1,9 Prozent), bei den Sattelzugmaschinen gab es mit 20.170 ein Minus von 0,4 Prozent. Mit 488.990 Zugmaschinen wurde ein Zuwachs von 0,9 Prozent verzeichnet.