Unterdessen gab das Handelsgericht in St. Petersburg am Mittwochvormittag der bereits zweiten Klage von Gazprom gegen eine OMV-Tochter statt. Dies geht aus einem Eintrag auf der offiziellen Gerichtsseite im Internet hervor. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS untersagte das russische Gericht der OMV Gas Marketing & Trading GmbH konkret, ein Verfahren vor dem Stockholmer Schiedsgericht fortzusetzen. Ignoriert die österreichische Firma dieses Verbot, müsste sie an Gazprom Export eine Strafe in Höhe von 575 Millionen Euro zahlen. Bereits im April hatte das Gericht in St. Petersburg auf Antrag von Gazprom beschlossen, der OMV Exploration & Production GmbH zu untersagen, ein Verfahren vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof in Paris weiterzuführen. OMV-Chef Alfred Stern äußerte Ende April scharfe Kritik an den Gazprom-Klagen vor russischen Gerichten: „Wir sehen diese Verfahren als illegitim an und erkennen auch den Gerichtsstand St. Petersburg nicht an, da wir vertraglich geregelt haben, wie und wo mögliche Dispute geregelt werden müssen“, sagte er der APA.

>>> Russisches Gericht gibt Gazprom in Klage gegen OMV recht

Die OMV hat mit Gazprom einen Gasliefervertrag, der bis 2040 läuft. Zusätzlich bezieht sie Gas aus ihrer eigenen Produktion in Österreich und Norwegen sowie von anderen Lieferanten. Laut eigenen Angaben hat die OMV auch langfristige LNG-Lieferverträge abgeschlossen, die über das Terminal in Rotterdam nach Europa importiert werden. Zudem beteiligt sich die OMV als potenzieller Käufer an den Auktionen der gemeinsamen Gas-Einkaufsplattform der EU und verfügt über die erforderlichen Transportkapazitäten.