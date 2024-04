"Wir haben aber mehrere Schiedsverfahren eingeleitet, um die Rechte der OMV zu wahren." Von russischer Seite sei daraufhin in den letzten Wochen ein Anti-Klage-Verfahren eingeleitet worden, dem im Zusammenhang mit dem Gasfeld am St. Petersburger Handelsgericht auch stattgegeben worden sei. "Wir sehen diese Verfahren als illegitim an und erkennen auch den Gerichtsstand St. Petersburg nicht an, da wir vertraglich geregelt haben, wie und wo mögliche Dispute geregelt werden müssen." Man habe über diese Gerichtsverfahren keine Veröffentlichungen gemacht, "weil es sich um privatwirtschaftliche Verträge handelt und Gerichtsverfahren nicht von einer öffentlichen Diskussion profitieren", begründet der OMV-Chef die Tatsache, dass die OMV nach Angaben des St. Petersburger Gerichts den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt hatte.

Eine andere Baustelle, die den OMV-Chef seit Monaten beschäftigt, sind die stockenden Verhandlungen mit Abu Dhabi rund um den geplanten Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis und dem ADNOC/Borealis-Joint-Venture Borouge. Hier war mit einem Abschluss der Gespräche schon bis Ende 2023 gerechnet worden. Man sei hier in "laufenden, ergebnisoffenen Verhandlungen", hält Stern am bisherigen Wording fest. "Wir verhandeln im besten Interesse der OMV, der Aktionäre der OMV und der Mitarbeitenden." Einen Nachfolger für Borealis-Chef Thomas Gangl, von dem man sich einvernehmlich getrennt habe und der die Borealis Ende Juni verlassen wird, werde man so bald wie möglich bekanntgeben.