Einschneidende Marktereignisse wie der russische Krieg in der Ukraine, die darauf folgende Energiekrise, weitreichende Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten sowie das schwierige Zinsumfeld haben auch das Geschäft der an der Schweizer Börse SIX notierten Montana Aerospace im Jahr 2022 vor Herausforderungen gestellt.



Das Unternehmen des österreichischen Investors Michael Tojner hat im vergangenen Jahr den Nettoumsatz um zwei Drittel auf 1,306 Milliarden Euro gesteigert und den Verlust von 49,4 Millionen auf 36,8 Millionen Euro reduziert. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Das Betriebsergebnis wurde von -25,8 Millionen auf 17,7 Millionen Euro in die Gewinnzone gedreht.