Und da ist er, wie er findet, bei einem Kernproblem des europäischen Sondermaschinenbaus angelangt - der schwindenden Teamausrichtung in Partnerschaften. Arbeitete man bisher sehr wertschätzend mit Auftraggebern gemeinsam an Lösungen, unterstützte sich gedeihlich, bis alle Seiten mit dem Ergebnis zufrieden waren, geben Großunternehmen immer öfter ganze Produktentwicklungsschritte - samt umfänglicher Dokumentationspflichten - ab. "Da wird die Vorfinanzierung von Projekten - zumal in der Einzel- und nicht Kleinserie - immer schwerer zu stemmen", sagt Ivan Zuparic, Marketingleiter und Entwickler an Khus Seite.

Einen solchen Fall hat Khu auf seinem Schreibtisch liegen. Durch gut 90 Seiten - beidseitig bedruckt - müsste er sich ackern, um im Bewerbungsprozess für die Fertigung einer Zusatzeinrichtung einer Extrusionsanlage auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Dass der Compliancekult US-amerikanischer Schule, der längst Europa erfasst hat, immer stärker auf den Mittelstand durchgreift, ist nicht neu. Khu kann das auch nachvollziehen, wenn es etwa um den sicheren Betrieb von Anlagen geht. Doch alles von der richtigen Datenschnittstelle abhängig zu machen, um ein Erstanbot übermitteln zu können - ein solches Prozedere voller Stolpersteine und juristischer Fallstricke bringe den europäischen Maschinenbau "um seine Existenz", sagt Khu.



Folgt Fusion?

Das ist in weiterer Folge nicht nur Khus Problem. Er arbeitet mit den großen Namen der Industrie, erprobt neuartige Abisolationstechnik für Hochvoltprodukte eines Automobilzulieferers im Westen Österreichs gleichermaßen wie er Kabelherstellern wie RFS Maschinen baut. Immer wieder gebe es solche rühmlichen Ausnahmen - so habe die US-Firma seine Produktion gar aus China rückverlagert, Khu entwickelte und produzierte den Sonderbau einer vollautomatischen Jumperproduktionsanlage für einen deutschen Standort, in der nun zwei Doppelarmroboter Dienst verrichten.Mundpropaganda - unterlegt von einem guten Ruf: Irgendwann kreuzte in den vergangenen drei Jahrzehnten jeder mal Khus Wege. In seinem Büro in Hagenbrunn reihen sich an Skizzen, Konstruktionspläne und Prototypen auch Innovationspreise.

Dass noch einige mehr dazukommen, daran arbeiten Khu und seine Mitarbeiter mit aller Kraft. In der Pandemie war er hier und entwickelte Ideen weiter - da werden bald "Früchte zu ernten sein", sagt er. Die Quote im Insolvenzverfahren zu erfüllen sehe er als realistisches Ziel an.

Und: Es gibt Überlegungen einer Unternehmensfusion. Einer aus der Region, der Produzent von Kabelsignatoren und Beschichtungsanlagen Medek & Schörner aus Großebersdorf, geht aus der Deckung: CEO Rudolf Descovich bestätigt gegenüber INDUSTRIEMAGAZIN Interesse an einer Verschmelzung beider Unternehmen zu dann einem 100-Mitarbeiter-Unternehmen. Man kenne und schätze einander aus gemeinsamen Projekten im Bereich Glasfaserproduktion. Auch mit einem steirischen Unternehmen sei man in Gesprächen, so Khu.