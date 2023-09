Auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Optimierung der Prozesse in der Bau- und Immobilienwelt werden von Rhomberg immer weiter ausgelotet. In den Bereichen digitale Planung, digitale Projektentwicklung und digitale Baustelle entstehen so modernste Werkzeuge. Dabei werden auch gruppeninterne Synergien genutzt: Der von RSRG mitentwickelte KI-Baustellencontainer „Q-tainer“ schafft die Basis für eine digitale Vernetzung auf Baustellen. Und für die reibungslose Anlieferung der Holzbaumodule sorgt ein ursprünglich im Bahnbereich eingesetztes Bauablaufmanagement. Darüber hinaus wird an vielen Stellen im Unternehmen mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz experimentiert.

Ziel von Q-tainer ist es, ein System zu entwickeln, das unter anderem automatisch erkennt, welche Wege die Baufahrzeuge hauptsächlich nehmen, wo die Gefahr von Kollisionen mit Fußgängern besteht oder auch, ob sich die Menschen vor Ort an die Sicherheitsvorschriften halten und zum Beispiel Helme und Warnwesten tragen. Ein weiterer Nutzen liegt in KI-gestützten Verfahren, die eine automatische Bestandsaufnahme ermöglichen. Wie viel Sand und Kies aktuell auf Lager sind, kann beispielsweise erfasst werden. Auch die Überwachung des Verbrauchs und die Planung des Baufortschritts für die nächsten Tage sind mit dem System möglich.

Mit ganzheitlichen Energiekonzepten aus einer Hand ist vor einem Jahr auch Rhomberg Energie als Innovationsprojekt am Markt gestartet. Mit dem Einstieg bei der Feldkircher Firma SolarImpuls, die sich auf die Planung und Montage von Photovoltaikanlagen spezialisiert hat, wurden im April dieses Jahres die Kapazitäten erweitert.



Trotz verschlechterter Rahmenbedingungen entwickelte sich die Sparte Bau im Geschäftsjahr 2022/23 dank gemeinsamer Anstrengungen aller Geschäftsbereiche positiv und erreichte eine Betriebsleistung von 520 Mio. Euro.