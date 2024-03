Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria, über die Sicherung kritischer Rohstoffe in Zeiten geopolitischer Spannungen.



INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Herlitschka, wie steht es aktuell um die Teile- und Materialverfügbarkeit und - am Ende des Tages - Ihre Lieferfähigkeit?



Sabine Herlitschka: Wir sehen aktuell, dass sich die Angebots- und Nachfragesituation, auch im Automotive-Bereich, normalisiert hat. Auch, wenn die Märkte derzeit in vielen Bereichen sehr herausfordernd sind, investiert der Infineon-Konzern weltweit weiterhin in Produktionskapazitäten, um die langfristigen Wachstumschancen aus der Dekarbonisierung und Digitalisierung zu nutzen und bedienen zu können.



Wie verändert sich die Halbleiterwertschöpfungskette mit neuer Produktion in Europa?



Herlitschka: Es ist erklärtes Ziel der Europäischen Union, den Anteil an der weltweiten Chipfertigung auf 20 Prozent zu steigern. Damit wird die technologische Souveränität sowie Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten langfristig gesteigert. Auch Infineontreibt aktuell große Investitionen in Produktion voran und stärkt Europa als Halbleiterhub. Ein wichtiger Beitrag aus Österreich ist die 2021 in Betrieb genommene Chipfabrik für Leistungselektronik in Villach sowie der laufende Ausbau von Produktionsbereichen für neuen, noch energieeffizientere Halbleitermaterialien. Für Europa gilt: Stärkefelder stärken! Dazu zählen die Leistungselektronik, die Sensorik, genauso wie elektronische Systeme für die Datensicherheit und Security-Lösungen. Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit und zugleich die Lieferketten.



Wie gelingt die Sicherung von kritischen Rohstoffen – und welche Supply Chains braucht es dafür?



Herlitschka: Infineon setzt auf Multi-Sourcing. Wir können uns auf ein breites Lieferanten-Netzwerk verlassen. Selbstverständlich beobachten wir alle internationalen Entwicklungen genau und treffen erforderliche Maßnahmen, um die Versorgung mit relevanten Rohstoffen und Dienstleistungen weiter sicherzustellen.



Wie ist es um die Transparenz der Lieferketten beschaffen?



Herlitschka: Geopolitische Spannungen erfordern eine verstärkte Risikobewertung entlang der gesamten Lieferkette, um potenzielle Auswirkungen zu minimieren. Wir fragil Lieferketten als „Versorgungsadern“ für Wirtschaft und Gesellschaft sind, haben wir in den letzten Jahren gesehen. Genau deshalb ist es wichtig, nachhaltigere, widerstandsfähigere Netzwerke zu erforschen: 2023 wurde in Österreich genau deshalb das Lieferketten-Forschungsinstitut „Supply Chain Intelligence Institute Austria“ (ASCII) eingerichtet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines umfassenden Datensystems zu Lieferketten und Produktionsnetzwerken, um die Struktur von Liefernetzwerken transparent zu machen und Auswirkungen auf Wertschöpfungsnetzwerke offenzulegen. Das Monitoring unterstützt dabei, strategische Abhängigkeiten der österreichischen und europäischen Industrie von Rohstoffen schneller zu erkennen.





Am 15. März wurde nun das EU Lieferkettengesetz beschlossenen, dessen grundsätzliche Ziele - Schutz von Menschenrechten und Umwelt - absolut zu begrüßen sind. Der immense bürokratische Aufwand ist jedoch ein klarer Wettberwerbsnachteil im internationalen Vergleich. Gerade vor dem Hintergrund des verschärften globalen Wettbewerbs braucht es heute gute Antworten und Strukturen, die wettbewerbsfähig sind, denn Energie- und Arbeitskosten werden aus heutiger Sicht weiter hoch bleiben. In der jetzigen Ausgestaltung wird das Lieferkettengesetz eine weitere große Hürde schaffen, auch für Unternehmen, die sich in Österreich ansdiedeln wollen. Eine aktuelle Studie von Deloitte im Auftrag der Wirtschafskammer vom Jänner 2024 zeigt, dass rund drei Viertel der befragten Unternehmen die Gefahr als hoch einschätzen, dass sich Österreich deindustrialisieren könnte.