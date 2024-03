Ein wichtiges Drehkreuz im Dachser Netzwerk stellt die Dachser Niederlassung in Wundschuh bei Graz dar, die insgesamt 22.500 Quadratmeter umfasst. Sie hat eine Umschlaghalle mit 4.100 Quadratmetern und ein Büro- und Verwaltungsgebäude. Täglich verlässt dicht getakteter Linienverkehr den Standort. Er bringt die Sendungen nicht nur ins eigene Dachser Netzwerk mit rund 400 Standorten weltweit, sondern auch in alle europäischen Nachbarländer. Über das Eurohub in Bratislava/Slowakei werden die täglichen Transporte nach Osteuropa abgewickelt. Durch sein starkes und leistungsfähiges Europanetzwerk sowie seine Flexibilität kann Dachser optimal auf besondere Herausforderungen reagieren und die Lieferketten seiner Kunden aufrechterhalten. „Lösungen, auch unter schwierigen Bedingungen zu finden. Das können wir gut“, sagt Sebastian Bauer, Niederlassungsleiter in Graz, „denn komplexe Lieferketten zu managen ist unsere Kernkompetenz.“



Das Tor zum Süden und Osten



„Wir sind überzeugt: Die Zukunft gehört denen, die sie organisieren“, sagt Sebastian Bauer. Der Standort ist eine Drehscheibe im Herzen Europas und ein Tor zum Süden und Osten. „Wir wollen auch weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleistungspartner sein. Deshalb investieren wir in Digitalisierung, Klimaschutz und Personalentwicklung“, sagt Bauer. Diese drei Themen prägen die Logistik von morgen.



Das schätzen Mitarbeitende an Dachser



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen Dachser mit einer Landesorganisation in Österreich als einen zukunftssicheren Arbeitgeber in der Region, der viele Vorteile bietet, von Gleitzeitmodellen, mobilem Arbeiten bis zu gesundheitsfördernden Maßnahmen. Kein Wunder, dass Dachser Österreich 2023 zum vierten Mal vom Kurier und Datenanalyst IMWF als „Beliebter Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurde und zu den Top fünf in der Transport- und Logistikbranche gehört. Dachser investiert viel in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden mit eigenen Ausbildungsprogrammen und vielfältigen Karrieremöglichkeiten.



Bereit für die Mobilitätswende



Dachser hat sich im Rahmen der Mobilitätswende klar zum Klimaschutz bekannt und sie in seine Unternehmensstrategie aufgenommen. „Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für Dachser elementare Aufgaben, die wir als Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt wahrnehmen. Deshalb möchten wir bei Dachser mit unserer langfristig angelegten Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen“, betont Sebastian Bauer. Mit dem strategischen Programm „Dachser Climate Protection“ will Dachser Energie- und Prozesseffizienz steigern, Forschung und Innovation fördern und sich gesellschaftlich außerhalb des Kerngeschäfts engagieren.



Die Mobilitätswende als Chance



Dachser sieht die Mobilitätswende nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance, um seine Dienstleistungen zu verbessern. Durch gezielte Investitionen in Forschung und Innovation wird an Lösungen gearbeitet, die nicht nur die Umweltbelastung reduzieren, sondern auch die Wertschöpfung erhöhen. Als Familienunternehmen bekennt sich Dachser zu einer langfristigen und nachhaltigen Geschäftspolitik. Dazu gehört für Dachser auch soziales Engagement über die Unternehmensgrenzen hinausgehend. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die langjährige Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes: In verschiedenen Projekten, beispielsweise in den Bereichen Bildung, Menschenrechte und Ökologie, erhalten Kinder und Jugendliche in Schwellen- und Entwicklungsländern Unterstützung.



DACHSER-Emission-Free Delivery: Das Konzept für eine grüne Logistik



Mit dem preisgekrönten Konzept „Dachser-Emission-Free Delivery“ liefert Dachser in 13 europäischen Metropolen nachhaltig und emissionsfrei. Bis 2025 sollen mindestens zehn weitere Städte folgen. An den drei „E-Mobility-Standorten“ Freiburg, Hamburg und Malsch bei Karlsruhe testet und entwickelt Dachser Null-Emissionstechnologien für den Lkw-Fernverkehr. So leistet der Logistiker ambitionierte Beiträge zum Klimaschutz und fördert den Wandel zu einer nachhaltigen Logistik.



Kein Weg vorbei an der emissionsfreien Stadtzustellung



Eine der größten Herausforderungen für den aktiven Klimaschutz stellt der städtische Straßengüterverkehr dar. „Es ist schon heute wichtig, dass Unternehmen Schritte für eine emissionsfreie Zustellung in den Städten unternehmen. Denn mit dem Umstieg auf Elektromobilität können wir nicht nur die Lebensqualität in den Innenstädten verbessern, sondern auch Kunden und Unternehmen optimal auf Fahrverbote für Verbrenner in Metropolen vorbereiten“, erklär Bauer.





Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Dachser Climate Protection“ arbeitet das Unternehmen zudem an der Prozess- und Energieeffizienz in Abläufen und Anlagen, erforscht Null-Emissions-Fahrzeuge und erneuerbare Energien und setzt sich über das Kerngeschäft hinaus für soziale Belange ein.