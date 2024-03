Computerchips aus Galliumnitrid (GaN) sind unter anderem bei Elektroautobauern gefragt, weil damit kleinere und leichtere Ladegeräte gebaut werden können als mit herkömmlichen Silizium-Halbleitern. Infineon hatte vergangenes Jahr die kanadische Firma GaN Systems um 830 Mio. US-Dollar (759 Mio. Euro) übernommen, um sich in diesem Geschäftsbereich zu verstärken. Ein europäisches Forscherteam des Projektes „UltimateGaN“ (Research for GaN technologies, devices and applications to adress the challenges of the future GaN roadmap) entwickelte zuletzt in dreijähriger Forschung mit einem Projektvolumen von 48 Millionen Euro auch aus dem österreichischen Standort in Villach heraus kompakte, kostengünstige Energiesparchips aus dem Halbleitermaterial Galliumnitrid.

Wegen einer georteten Verletzung eines US-Patents für die zukunftsträchtige Galliumnitrid-Technologie hat der deutsche Infineon-Konzern den chinesischen Rivalen Innoscience verklagt. Die Klage sei in Kalifornien eingereicht worden, teilte der deutsche Halbleiter-Konzern am Donnerstag mit. Innoscience war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.