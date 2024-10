Vor der Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten über mögliche Strafzölle auf chinesische Elektroautos hat auch BMW-Chef Oliver Zipse die deutsche Regierung dazu aufgefordert, sich klar gegen die Einführung solcher Maßnahmen zu positionieren. Laut Zipse ist der Wohlstand Deutschlands eng mit offenen Märkten und freiem Handel verknüpft. Zusätzliche Zölle würden global tätigen deutschen Unternehmen schaden und könnten "einen Handelskonflikt heraufbeschwören, der am Ende nur Verlierer kennt". „Deshalb sollte die Bundesregierung klar Position beziehen und in der EU gegen die Einführung von zusätzlichen Zöllen stimmen,“ betonte Zipse.

>>> Österreichs Industrie in China: "Dort kann die Party ohne mich stattfinden"

BMW betreibt in China ein großes Werk in Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Brilliance Automotive, wo zahlreiche Modelle sowohl für den lokalen Markt als auch für den Export produziert werden. Strafzölle auf chinesische Fahrzeuge würden somit auch BMWs Fahrzeuge betreffen, die in China gefertigt und anschließend in die EU exportiert werden. Da BMW in erheblichem Umfang auf die Produktion in China setzt, wären die Zölle ein direkter wirtschaftlicher Nachteil für das Unternehmen. Dies könnte die Kosten für importierte Fahrzeuge erhöhen und somit die Wettbewerbsfähigkeit von BMW in Europa schwächen.

Die deutsche Autoindustrie exportierte im vergangenen Jahr laut VDA Fahrzeuge und Teile im Wert von 26,3 Milliarden Euro nach China. Auf der anderen Seite wurden Autos und Komponenten im Wert von 6,8 Milliarden Euro aus China importiert. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht daher in den Strafzöllen mehr Schaden als Nutzen für die deutsche Wirtschaft.