Der Grazer Autozulieferer Magna plant den Abbau von etwa 500 Arbeitsplätzen. Diese Entscheidung wurde der Belegschaft mitgeteilt und von Magna auf Anfrage der APA bestätigt. Als offizieller Grund wird die schwache Auftragslage genannt, jedoch spielt die kürzlich eingestellte Produktion des Fisker "Ocean" eine maßgebliche Rolle. Aktuell laufen Verhandlungen mit den Mitarbeitern. Erste Kündigungen sollten bereits Ende April erfolgen.

>>> Forseven und BMW: Bald neue Aufträge für Magna in Graz?

Zuvor wurde im Dezember 2023 eine Produktionslinie von einem Zwei- auf einen Einschichtbetrieb reduziert, was ursprünglich nur als temporäre Maßnahme gedacht war. Nun bleibt es dauerhaft bei einer Schicht. In diesem Zusammenhang mussten schon im Dezember etwa 450 Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Auch Kündigungen unterhalb der AMS-Warnschwelle waren Teil der bisherigen Maßnahmen. Insgesamt führt die schlechte Auftragslage zum Wegfall einer kompletten Schicht. Magna bemüht sich jedoch, einige der betroffenen Mitarbeiter in anderen Abteilungen unterzubringen.

Die oberste Priorität bei Magna besteht nun darin, rasch neue Aufträge an Land zu ziehen. Aktuell werden noch zwei Projekte abgewickelt: Jaguar bis Ende 2024 sowie BMW/Toyota bis Ende 2026. Trotz der schwierigen Lage in der Automobilbranche stehen die Chancen für weitere Aufträge laut Insidern gar nicht so schlecht: Forseven, eine neue Elektroautomarke mit britischen Wurzeln, Formel-1-Flair und Investoren aus Abu Dhabi, plant den Einstieg in den europäischen Markt und zieht die Produktionsstätten von Magna in Graz in Betracht. Internationale Medien spekulieren, dass Forseven noch im Herbst konkrete Pläne zur Produktion in Graz vorstellen könnte. Magna selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Eine weitere unerwartete Entwicklung betrifft BMW: Das Unternehmen plant, Fahrzeuge zur technischen Überprüfung und Optimierung nach Graz zu schicken. Das Werk verfügt bereits über entsprechende Erfahrung, da kürzlich Mini-Modelle aus China dort nachgebessert wurden.