Die europäische Autoindustrie steht den Strafzöllen auf chinesische E-Autos größtenteils skeptisch gegenüber. Besonders die deutschen Autobauer wie BMW, Mercedes und Volkswagen zeigen sich besorgt, da sie stark auf den chinesischen Markt angewiesen sind und Vergeltungsmaßnahmen aus Peking befürchten. Führungskräfte dieser Unternehmen warnten vor möglichen Zöllen auf chinesische Fahrzeuge, die den Handel belasten könnten. BMW-Chef Oliver Zipse kommentierte die Zollankündigung der EU-Kommission mit den Worten: „Die Entscheidung für zusätzliche Importzölle sei der falsche Weg. Die EU-Kommission schadet damit europäischen Unternehmen und europäischen Interessen.“ Protektionismus berge die Gefahr, eine Spirale von Zöllen und Gegenmaßnahmen auszulösen.

>>> BYD plant Werk in Ungarn: Chance für österreichische Zulieferer?

Nach Einschätzungen von HSBC erwirtschaften die deutschen Automobilhersteller 20 bis 23 Prozent ihrer globalen Gewinne in China. Zudem werden viele Fahrzeuge, die in die EU importiert werden, von europäischen Herstellern in China produziert. Obwohl China die EU wegen der Anti-Subventionsuntersuchung kritisierte und zur Zusammenarbeit aufrief, bleibt offen, wie Peking letztlich reagieren wird.

Laut einer Umfrage unter chinesischen Elektroautoherstellern nimmt das Interesse am europäischen Markt ab. Vier von fünf Befragten gaben in einer Erhebung der chinesischen Handelskammer, durchgeführt im April und Mai, an, dass ihr Vertrauen durch die Zolluntersuchung der EU-Kommission erheblich gelitten habe. Fast drei Viertel berichteten sogar von rückläufigen Geschäften aufgrund dieser Untersuchung. Trotz dieser Herausforderungen betrachten die meisten Unternehmen Europa weiterhin als strategisch wichtigen Markt und planen, in den nächsten fünf Jahren Produktionsstätten in der Region zu errichten.