Im September wurden in Italien insgesamt 121.666 Autos zugelassen, was einem Rückgang von 10,7 Prozent gegenüber dem September 2023 entspricht. Dennoch verzeichneten die ersten neun Monate des Jahres 2024 laut Angaben des italienischen Verkehrsministeriums einen leichten Anstieg der Zulassungen auf 1,2 Millionen Fahrzeuge – ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

>>> 25.000 Jobs auf der Kippe: Warum Stellantis seinen Mitarbeitenden Luxus-Autos anbietet

Am 11. Oktober wird Carlos Tavares, der CEO von Stellantis, vor dem Parlament in Rom zur aktuellen Lage des Unternehmens Stellung nehmen. "Wir hoffen, dass er ein möglichst umfassendes Bild der Situation des Konzerns in Italien geben wird", erklärte Michele De Palma, Chef der Metallgewerkschaft Fiom-Cgil. Die Gewerkschaften fordern ein Eingreifen der Regierung in die Belange von Stellantis und die gesamte Automobilindustrie. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, ist für den 18. Oktober ein Streik geplant.