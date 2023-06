Der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern RHI Magnesita gilt als branchenführend im Bereich der Digitalisierung - zumindest seit 2020. Damals waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf vielen Ebenen spürbar – und haben CEO Stefan Borgas gezeigt, „dass wir bei der Digitalisierung schneller sein müssen."

>>> RHI Magnesita: Weitere Firmen-Übernahmen geplant

Seit dem hat RHI Magnesita Tempo gegeben – und massiv in seine Werke auf der ganzen Welt investiert. So wurden beispielsweise in den Standort im Kärntner Radenthein in den letzten beiden Jahren rund 50 Millionen Euro investiert. Eine "Operation am offenen Herzen", nannte das Stefan Borgas damals.