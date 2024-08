Bestände maßgeblich reduziert, Effizienzen in die Höhe geschraubt: Was dem Technologiekonzern Palfinger "im magischen Dreieck Kosten, Qualität und Liefertreue" (O-Ton Martin Rehling) gelungen ist, ist bemerkenswert. Und es ist im oberösterreichischen Werk Lengau zu bewundern, dessen Leitung Rehling, ein langjähriger Palfinger-Mitarbeiter, innehat. Dort wurden Prozesse kürzlich konsequent am Wertstrom ausgerichtet. "Der Umstieg vom Push- zum Pull-Prinzip im Stahlbau ist schon eine Herausforderung", erzählt der Manager. Die Mühe blieb nicht unbelohnt, denn angesichts der steigenden Variantenvielfalt von Produkten ist es auch für den Ladekranhersteller ein Gewinn, nachvollziehen zu können, auf welchem Weg eine Komponente am besten - und mit möglichst wenig Pufferung - durch die Produktion fließt.



"Das Versprechen, den Standort am Kunden auszurichten, löst der Wertstrom ein", sagt Rehling. Weil auch die Mitarbeiter innerhalb des Wertstroms nun an einem Strang ziehen. "Früher wurde geheftet, bis das Material aus war", sagt Rehling. Heute orientieren sich die Produktionsarbeiter viel stärker am Gesamtprozess. "Da wird – stets mit Blick auf das Endprodukt - schon einmal nachgelagerten Prozessen zur Seite gesprungen, wenn diese erforderlich sind", sagt er. Puffer? Gibt es jetzt wesentlich weniger und in definierter Größe. So erhalte man sich ein "Atmen der Produktion".