Längst sind aber noch nicht alle technischen Probleme geklärt. „Wir sind auch ein gut Stück weit ein Forschungsprojekt“, sagt Kube. Weswegen auch die Universitäten in die Entwicklung involviert sind. Etwa das Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IWF) an der Leibnitz Universität in Hannover. Dort wird unter anderem an Anwendungen für „Manufacturing as a Service“ geforscht. Ziel ist es, horizontale Lieferbeziehungen abzubilden und die vertikale Vernetzung zum Shopfloor zu fördern. Im Rahmen dieses Teilprojektes werden Software-Komponenten zur Ermittlung auftragsspezifischer Kapazitäten, zur kapazitätsorientierten Kalkulation und zur CAM-Automatisierung entwickelt. Weitere Teilprojekte des IWF sind „Autonomous Operations as a Service“, bei dem Expertensysteme zur Prozessparametrierung und zur intelligenten Auftragskalkulation erarbeitet werden sollen.

Und schließlich liegt auch das Teilprojekt „Energy Consumption and Load Management“, das den Energieverbrauch von Prozessketten in der Produktion durchleuchten soll, in den Händen des IWF. Das sind aber noch nicht alle Aktivitäten: „Wir sind auch in das Mittelstand-Digital Zentrum Hannover eingebunden, das insbesondere KMU unterstützt, um die Digitalisierung voranzutreiben. Wir arbeiten dort an Themen Factory-X inklusive Manufacturing-X und Verwaltungsschale als Standard für Digitale Zwillinge“, weiß Pressesprecher Gerold Kuiper zu berichten.



Wird Factory-X ein Erfolg? Georg Kube zeigt sich optimistisch: „Selbstverständlich kann man das nicht voraussehen. Aber wir haben die richtigen Leute eingebunden, wir haben meines Erachtens die Marktsignale verstanden und auch richtig interpretiert und von daher bin ich überzeugt, dass es so sein wird.“