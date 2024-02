Mehr als zwei Jahre lang wurde der Anwendungsfall in Gunskirchen beforscht: ein automatisierter Lkw-Verkehr auf der 600 Meter langen Strecke zwischen BRP-Rotax und dem Logistikstandort von DB Schenker – bei allen Witterungsbedingungen von Schnee und Eis bis Sonnenschein. „Die Tests im Echtbetrieb haben gezeigt, dass das komplexe Zusammenspiel zwischen Fahrzeug und Umgebung im automatisierten Verkehr zu bewältigen sind“, erklärt AC-Projektmanagerin Doris Straub. Am 26 Millionen Euro schweren Projekt sind 28 Partner aus zwölf europäischen Ländern beteiligt. Der Use Case in Gunskirchen ist einer von vier.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!