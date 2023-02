Das vielbeklagte Krisenjahr 2020 ist Vergangenheit, doch ist damit auch die Krise überwunden? Von den 50 gerankten Unternehmen verzeichneten immerhin 27 ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr – bei 20 von ihnen sogar ein zweistelliges. Dennoch geben sich die Maschinenbauer nur vorsichtig optimistisch.



Materialengpässe und gestörte Lieferketten sind nach wie vor Thema und sorgen für Unsicherheit in der Branche. Dazu reihen sich hohe Energie- und Materialkosten, sowie die Sorge um die Gasversorgung. Laut einer Umfrage des VDMA sehen derzeit 87 Prozent der Unternehmen im Maschinenbau ihre Lieferketten merklich oder gravierend beeinträchtigt.



„Der Krieg in der Ukraine, Lockdowns in China, Staus in zentralen Umschlagplätzen mit deutlich verlängerten Abfertigungszeiten von Containern und Personalmangel bei der Auslieferung sowie in der eigenen Produktion – die Liste der negativen Einflussfaktoren auf die Versorgungssituation ist lang“, erläutert VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Besonders hartnäckig sind die Engpässe bei Elektronikkomponenten. Auch der Fachkräftemangel hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. 60 Prozent der Unternehmen stufen diesen sowie die Demografie als großes Risiko an, heißt es von Seiten des VDMA.

Das sind die Top 10 Österreichs Maschinenbauer: