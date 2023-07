Die österreichische Industrie muss sich auf eine Rezession einstellen. Aus dem erhofften Aufschwung noch heuer wird nichts. Das besagt die neueste Konjunkturerhebung der Industriellenvereinigung (IV), die am Dienstag präsentiert wurde. Es brauche beispielsweise eine neue oder ähnliche Auflage der Investitionsprämie der Covid-Pandemie, damit die wohl unausweichliche Winterrezession in der Industrie rasch wieder verlassen werde, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Es geht laut Neumayer darum, sich so rasch wie möglich aus dem "Tal der Tränen" heraus zu investieren. "Das Erfolgsrezept der Investitionsprämie hat in Zeiten der Covid-Pandemie zielgerichtet Investitionen gefördert - jeder investierte Euro hat dabei rund 10 Euro an Investitionen mobilisiert." Die Prämie könne auch weiterentwickelt werden, würde jedenfalls sehr helfen, so der Industrie-Vertreter.