Elf der 86 heimischen Filialen der insolventen Autozubehör-Kette Forstinger werden geschlossen. Davon betroffen sind 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sollen noch heute beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Mit den betroffenen Mitarbeitern werde in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung an anderen Forstinger-Standorten besprochen, hieß es.

>>> Panik macht sich breit: Warum BMW, Mercedes und VW die Aufträge ausgehen

Forstinger war vor wenigen Wochen zum dritten Mal in die Insolvenz geschlittert. Die Autozubehör-Kette strebt eine Sanierung an. Die Straffung des Filialnetzes sei eine Maßnahme zur Sicherung des Fortbestandes des Unternehmens, "um das Netz als Ganzes zu stärken", teilte das Unternehmen mit. An den verbleibenden Standorten soll das Service- und Werkstattangebot ausgebaut werden.